Lula lamenta morte de Salgado e presenteia presidente de Angola com foto

O presidente Lula (PT) lamentou hoje a morte do fotógrafo Sebastião Salgado e pediu um minuto de silêncio em sua homenagem durante o encontro com o presidente angolano, João Lourenço, em Brasília.

O que aconteceu

A morte foi anunciada enquanto os dois participavam de reunião bilateral no Palácio do Planalto. Amigo do fotógrafo, Lula aproveitou a declaração à imprensa, após a assinatura oito acordos de cooperação, para falar pela primeira vez sobre Salgado.

"Queria pedir um minuto de silêncio pelo nosso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado", disse Lula, após o discurso. "Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o Brasil já produziu."