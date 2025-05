SPTrans diz que proposta da gestão Nunes para vagas sob Minhocão é inviável

Ainda não existe corredor de ônibus no trecho onde está sendo instalado o estacionamento, mas há um plano para isso acontecer. Atualmente, o corredor embaixo do Minhocão está somente no trecho da avenida São João. O plano diretor da cidade, porém, define que ele seja expandido para outras vias embaixo do viaduto, incluindo a Amaral Gurgel.

Ideia do estacionamento é defendida principalmente pelo vice-prefeito. Durante viagem de Nunes, em abril, Mello Araújo (PL) ordenou o início de obras de adaptação no canteiro central da rua Amaral Gurgel, localizada sob o Minhocão. O objetivo era testar a transformação de parte do espaço em estacionamento. No momento, há quatro vagas.

Ricardo Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo Imagem: Danilo Verpa/Folhapress

Antes do início das obras, parecer da CET indicou que vagas no local seriam inviáveis. Datado de 14 de abril, o documento produzido pela Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade apontou que os espaços para estacionamento a 45 graus comprometeriam a segurança e a permanência de uma ciclovia que há ali

"A resposta da SPTrans confirma aquilo que a gente já sabia", afirma Renata. "Nem os próprios órgãos oficiais conseguem defender essa medida, que vai contra qualquer critério técnico e desrespeita a legislação da cidade", disse a vereadora.