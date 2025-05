Lula e ministros lamentam morte de Sebastião Salgado: 'Perdi um amigo'

Sua lente capturou a alma do mundo, com olhar humano, poético e profundamente transformador.

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Em 2022, Salgado fez campanha para o presidente Lula. Em vídeo publicado na internet, ele pediu votos para o petista e criticou o governo Bolsonaro: "Não respeitou as comunidades indígenas, minorias e está armando de uma forma brutal a nossa sociedade".

Salgado e Lula se encontravam frequentemente, mesmo após a mudança do fotógrafo para Paris. Em 2020, na manhã do dia em que Lula recebeu o título de Cidadão Honorário da Prefeitura de Paris, ele se encontrou com Salgado e sua mulher, Lélia Wanick. A ex-presidente Dilma Rousseff e Haddad também estiveram presentes. O momento foi registrado por Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente.

Ministros do STF também lamentaram a perda

A ministra da Suprema Corte, Cármen Lúcia, classificou a morte de "Tião" como uma perda para a humanidade. "Enorme perda para o Brasil e para essa humanidade tão precisada de grandes humanidades como o Tião. Sebastião era Salgado apenas no sobrenome: um ser humano a mostrar uma doçura total, mesmo nas denúncias fotografadas das indignidades e feridas do mundo."

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, afirmou que Salgado é "patrimônio cultural brasileiro". "Há poucas semanas, ele me telefonou por uma questão que o preocupava. Ele tinha um olhar voltado para a proteção ambiental, para a proteção das comunidades indígenas, para outras causas importantes da humanidade", afirmou o ministro, em nota oficial.