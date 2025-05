'Há parlamentares atuando como lobistas', diz relatora da CPI das Bets

Thronicke suspeita que "cerca de cinco parlamentares estão atuando como lobistas do setor de apostas". Questionada pela reportagem, ela não revelou os nomes, mas disse que tenta convocar empresários para depor e seus colegas encontram maneiras para evitar que os representantes das bets compareçam.

"Essa história de que pode acordar com a boca cheia de formiga é muito grave", respondeu o senador Eduardo Girão (Novo-CE). Ele afirmou, durante a sessão, que acionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AM), para alertá-lo sobre as ameaças feitas à Thronicke. "É importante que a senhora oficialize isso, estamos na mesma vala aqui e precisamos dormir com tranquilidade."

Senadores pressionam Thronicke a revelar nomes que a ameaçaram. "Eu nunca ameacei ninguém", respondeu o presidente da CPI, o senador Dr. Hiran (PP-RR), que foi questionado em seguida por Girão se ele respondia pelos 80 senadores. Não houve resposta.

Temos que chamar os donos das bets, eles são os maiores causadores de tudo isso. Se tem chantagem de algum senador, que [Soraya] acione o Conselho de Ética.

Izalci Lucas (PL-DF), senador

Nós convocamos [empresários responsáveis pelas bets], mas alguns conseguiram habeas corpus para nem vir.

Dr. Hiran (PP-RR), senador e presidente da CPI das Bets