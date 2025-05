Testemunha diz que Braga Netto estava jogando vôlei em Copacabana no 8/1

Uma testemunha de defesa do general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter de Souza Braga Netto afirmou nesta manhã em audiência no STF (Supremo Tribunal Federal) que estava jogando vôlei com ele na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã do dia 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram as manifestações golpistas em Brasília.

O que aconteceu

STF realizou audiência para ouvir testemunhas de defesa na ação penal sobre tentativa de golpe envolvendo Braga Netto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras seis pessoas. Nesta manhã, foram ouvidas uma testemunha de defesa de Braga Netto, o coronel Waldo Manuel de Oliveira Aires, e outra de Alexandre Ramagem, o policial federal Carlos Afonso Gonçalves Coelho.

Coronel disse ser amigo pessoal de Braga Netto e que os dois tinham costume de jogar vôlei todo domingo. Eles se conhecem desde 1975, quando estudaram na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio. Segundo ele, sempre que estava no Rio, o general da reserva ia para uma quadra de vôlei de areia no posto 6 da praia de Copacabana.