Aldo Rebelo diz que Moraes tentou intimidá-lo e espera pedido de desculpas

"Acho que [Moraes] deveria pedir desculpas", disse hoje ao UOL. "Talvez, não quisesse fazer isso na hora, mas pode fazer depois", completou. Aldo Rebelo está em Santarém (PA), onde participou de uma palestra.

Embora tenha sido ministro de Lula e Dilma e filiado ao PCdoB, Rebelo se distanciou da esquerda nos últimos anos e se aproximou do bolsonarismo. Em 2024, foi nomeado para o cargo de secretário de Relações Internacionais do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), então candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições municipais.

Talvez, em algum momento, ele [Moraes] vá me pedir desculpas pelo ocorrido. É o que eu espero que venha a acontecer.

Ex-ministro Aldo Rebelo, em entrevista ao UOL

Ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento do núcleo 3 da tentativa de golpe Imagem: Rosinei Coutinho/STF

O ex-ministro da Defesa afirmou também que não achou que seria preso nem se sentiu ameaçado por Moraes. Ele contou ter visto o ministro do STF "uma vez ou duas" em cerimônias de posses na corte, mas não teve reuniões nem "conversa prolongada" com Alexandre de Moraes.

O UOL entrou em contato com a assessoria do STF. O espaço está aberto para manifestação do ministro Alexandre de Moraes.