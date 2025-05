Depois do ovo, Lula diz que 'alguém está ganhando muito' com o preço do gás

Petrobras informa que sua parcela no preço de gás é de R$ 34,74 (dados de 11 a 17 de maio). Segundo a estatal, o valor para distribuição e revenda é de R$ 56 e são cobrados R$ 18,07 em ICMS — o preço médio é R$ 108,81 no país.

Em março, Lula fez comentário semelhante em relação ao preço do ovo. Em um evento em Sorocaba (SP), disse que "passaram a mão no direito do povo brasileiro". "Não tem como explicar por que esse ovo tá caro. Alguém está passando a mão, esse é o dado concreto. Não sabemos quem é, e nós queremos saber. Estão sacaneando as galinhas", afirmou.

O petista informou que o gás vai chegar mais barato para as famílias incluídas no Cadastro Único. "As pessoas que vão estar no CadÚnico não vão precisar nem pagar. Vai ser aproximadamente 22 milhões de famílias, sabe, que vão ser beneficiadas porque as pessoas precisam", disse. "Tudo isso vai ser anunciado esse mês."

Inflação tem assombrado o governo Lula. As pressões para conter a alta dos preços encurralam o governo e afetam a popularidade do presidente. Pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) e divulgada nessa semana, indica que mais da metade dos brasileiros (54%) desaprova o governo — já a aprovação oscilou de 41% para 40%.

Lula disse que "vai fazer política" em junho e "começar a andar" pelo país. "Acho que chegou a hora de a gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, a canalhice, a fake news, sabe, ganhem espaço, e que a verdade seja soterrada nesse país", afirmou.

Benefício para assentamentos

Lula esteve no lançamento do Programa Solo Vivo e da entrega de máquinas agrícolas em Campo Verde. O governo informou que vai investir R$ 42,8 milhões no projeto-piloto e beneficiar 10 assentamentos em diferentes regiões de Mato Grosso. "Serão atendidas cerca de 800 a 1.000 famílias agricultoras, que receberão suporte técnico para a recuperação da fertilidade do solo, aumento da produtividade, geração de renda e permanência sustentável no campo", informou a gestão de Lula.