EUA deportam brasileira fugitiva do 8/1 presa no Texas após posse do Trump

O UOL questionou a defesa de Cristine, que está em Fortaleza, se vai pedir a soltura dela, mas não obteve resposta. Cristiane, que é de Balneário Camboriú, foi presa no QG do Exército em Brasília em 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos ataques. A garçonete disse que estava na cidade para "passear". As brasileiras negam ter cometido crimes.

Eu me arrependo, sim, porque eu fui lá para conhecer e acabei... estou sendo injustiçada por algo que eu nem cometi.

Cristiane Silva, garçonete autônoma

Brasileira falou com o UOL da prisão

Dias antes da deportação Cristiane conversou com o UOL por vídeo de dentro da detenção em El Paso (Texas). Ela reafirmou que não cometeu crime algum e, por isso, não assinou o acordo de não persecução penal proposto.

Ela repete boatos bolsonaristas —não comprovados pelas investigações— de que os ataques do 8/1 foram cometidos por "infiltrados de esquerda". "Para mim, realmente foi uma armadilha da esquerda", disse.

Em 2024, a garçonete não era condenada e tinha a oportunidade de encerrar o processo com um acordo com o Ministério Público. Mas, naquele ano, juntou-se a outros investigados no processo e fugiu para a Argentina, como revelou o UOL.