Firma de 'Careca do INSS' ganhou R$ 31 milhões e só tem R$ 25 mil em conta

Montante baixo achado nas contas ressalta a dificuldade em recuperar os recursos. Os valores encontrados destoam do patrimônio milionário do empresário. Ele teve nesta semana vários carros de luxos apreendidos pela PF em Brasília após uma denúncia da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Além disso, a investigação mostra que o patrimônio dele e de suas empresas em imóveis teve um aumento de R$ 14,3 milhões entre março e julho do ano passado.

Ao todo, o esquema teria desviado mais de R$ 6,3 bilhões em todo o país entre 2019 e 2024. Segundo apurou o UOL, os próprios investigadores que pediram o bloqueio consideram improvável que se consiga recuperar os valores desviados em sua totalidade.

A Advocacia-Geral da União também entrou com ações para tentar reaver os valores aos cofres públicos. O governo tem de indenizar as vítimas da fraude, mas tenta minimizar o impacto no orçamento.

Ao todo, portanto, pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antonio Carlos Camilo Antunes receberam R$ 48.133.789,76 diretamente de entidades associativas e R$ 5.452.899,34 de empresas intermediárias relacionadas às entidades associativas, totalizando R$ 53.586.689,10. Antonio Carlos Camilo Antunes, por sua vez, enviou R$ 9.329.550,53 para pessoas físicas e jurídicas relacionadas a servidores do INSS.

Trecho da representação da PF sobre Antonio Carlos Camilo Antunes em que trata dos valores movimentados pelo Careca do INSS

O que dizem as entidades

A Ambec nega fraudes e diz que pagou por captação de associados. Em nota enviada pelos advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, a empresa diz que "os valores pagos à empresa Prospect referem-se a serviços de correspondência bancária, ou seja, a empresa Prospect que foi a responsável por captar e afiliar novos associados à Ambec". "Se algum tipo de fraude e/ou vício de consentimento houve, tal conduta ocorreu no momento da prospecção e afiliação de novo associados, atividade essa prestada pela Prospect e não pela Ambec."