Unificar eleições coloca municipais em segundo plano e incentiva voto nulo

Os demais argumentos favoráveis, fora o financeiro, também convencem pouco. De saída, a defesa de que a unificação das eleições reduziria o desgaste do processo eleitoral —ao espaçar as campanhas para cada cinco anos— ignora um efeito colateral relevante: campanhas simultâneas tendem a ser mais caras e desiguais. Candidatos a cargos locais, como prefeitos e vereadores, enfrentariam grandes dificuldades para ganhar visibilidade diante da força e da polarização das campanhas estaduais e, sobretudo, da presidencial.

A proposta prevê a unificação de todas as eleições —municipais, estaduais e federais— a partir de 2034. A matéria segue agora para o plenário, com pedido de urgência.

O texto aprovado é um substitutivo do senador Marcelo Castro (MDB-PI) à proposta original apresentada por Jorge Kajuru (PSB-GO). Pela nova redação, mandatos de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores passam de quatro para cinco anos.

A versão inicial previa que os senadores teriam mandatos de dez anos, mas uma emenda do senador Carlos Portinho (PL-RJ) padronizou o tempo para cinco anos também no Senado. A proposta ainda extingue o atual sistema de renovação parcial da Casa, determinando que todos os 81 senadores sejam eleitos de uma só vez, a partir de 2039.

Com a padronização dos mandatos, as legislaturas do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais também passariam a ter duração de cinco anos. E, com isso, o calendário eleitoral será unificado: todas as eleições ocorrerão simultaneamente, a cada cinco anos. Atualmente, elas se revezam a cada dois anos —um ciclo para eleições municipais e outro para as gerais.

Da mesma forma, a alegação de que haveria maior clareza para o eleitor, que poderia comparar projetos e partidos em todos os níveis de governo, não se sustenta diante da realidade do eleitorado brasileiro. Ao contrário: votar em até sete cargos no mesmo dia (vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente) representa uma sobrecarga cognitiva que pode levar à confusão, ao cansaço e ao aumento de votos nulos, brancos e da abstenção —um problema já sensível no país.