Ciro Nogueira diz que Janja 'passou todos os limites' e Lula é 'mandado'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Janja, a primeira-dama, em entrevista à revista IstoÉ publicada ontem. Segundo o ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Janja "ultrapassou todos os limites" em jantar com Xi Jinping, e classificou Lula como "mandado".

O que aconteceu

Para Ciro Nogueira, as ações da primeira-dama geraram constrangimento. "Passou de todos os limites. Algumas situações constrangeram o país, constrangeram a nossa diplomacia, constrange o próprio presidente, que nessa última vez foi desautorizado e desmentido publicamente pela primeira-dama", afirmou à IstoÉ.

Em jantar ocorrido na semana passada, Janja questionou o presidente da China sobre ações para que o TikTok deixasse de favorecer a direita. A conversa reservada foi vazada para a imprensa, gerando revolta em Lula. A principal suspeita da cúpula petista caiu sobre Rui Costa, ministro da Casa Civil, que teria relação conturbada com Janja.