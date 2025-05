Vai construir na laje? Proposta de novo Código Civil muda quem seria dono

O terreno pertenceu aos avós de Bruno e foi dividido entre a mãe e os tios. Depois da morte da mãe, três irmãos reorganizaram a posse: uma casa ficou com a irmã, outra foi construída nos fundos pelo irmão, e Bruno ergueu uma terceira moradia no andar superior, quando soube que seria pai.

A lei já permitia que imóveis construídos em um mesmo terreno pudessem ter autonomia. Os irmãos de Bruno tiveram facilidades para a regularização dos dois imóveis construídos no terreno da mãe, mas a casa de Bruno, teoricamente, pertenceria ao seu irmão, já que foi construída na laje da sua residência. Se a mudança no código for aprovada, o imóvel pode ter outro proprietário.

Bruno afirma que cedeu a posse temporariamente, mas a mudança no Código Civil pode beneficiar a mãe das suas filhas. "Cedi porque tenho duas filhas naquela casa", explica. Atualmente, ele vive em outro imóvel em Osasco, também próprio, mas diz que deseja voltar. "Toda a minha família está lá. Já tentei oferecer outros lugares, mas ela quer um apartamento que eu não tenho condições de comprar no momento."

Com as mudanças em discussão no Código Civil, a ex-companheira de Bruno pode tentar reivindicar o imóvel por usucapião. Ela vive no local há mais de cinco anos com as filhas, o que pode facilitar a comprovação de vínculo com a moradia e de dependência econômica. "Hoje ela fala que a casa é dela, mas eu falo que a casa é minha e fica por isso mesmo, pelas minhas filhas", diz o motoboy.

Os tribunais foram consolidando o entendimento de que é possível fazer usucapião de imóveis construídos em lajes privadas, mas não é consenso. Ainda assim, as decisões devem passar pela questão da regularização do imóvel-base, o que pode dificultar que a mudança no código civil tenha o alcance desejado pelo legislador, já que uma parcela significativa das construções brasileiras está sem regularização.

Davi Ory, advogado especialista em direito imobiliário pela Universidade de Brasília

Código atual vale desde 2002

Lei contém regras sobre casamento, herança, entre outros. Enquanto a Constituição reúne as normas que regem o funcionamento do país, o Código Civil foca em direitos e deveres do cidadão. Ele é organizado em 5 partes: diretrizes gerais, obrigações, direito de família, direito das coisas e direito das sucessões.