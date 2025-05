Ataque de Israel que matou 9 irmãos foi 'vergonhoso e covarde', diz Lula

A morte de nove dos dez filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza, no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médico, seguem internados em estado crítico. Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas.

Lula, em comunicado divulgado neste domingo

Nove irmãos morreram após ataque aéreo

Homem está na UTI após seus 9 filhos morrerem durante ataque à Gaza Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

As nove crianças tinham entre um e 12 anos. O único irmão que sobreviveu, um menino de 11 anos, está em estado grave, mas estável, informou o hospital.

O pai das nove crianças mortas também está internado. O médico Hamdi Al-Najjar estava em casa, em Khan Younis, com seus dez filhos quando ocorreu um ataque aéreo israelense, matando todos eles, exceto um. Ele foi levado às pressas para o Hospital Nasser, no sul de Gaza, onde está sendo tratado por seus ferimentos. Abdul Aziz Al-Farra, cirurgião torácico, disse que Najjar foi submetido a duas operações para estancar o sangramento no abdômen e no peito e que sofreu outros ferimentos, inclusive na cabeça.

A mãe das crianças, Alaa, que também é médica, não estava em casa no momento do ataque. Ela estava tratando de palestinos feridos na guerra de mais de 20 meses de Israel em Gaza contra o Hamas no mesmo hospital em que seu marido e filho estão recebendo cuidados. "Ela foi até sua casa e viu seus filhos queimados, que Deus a ajude", disse Tahani Yahya Al-Najjar sobre sua cunhada.