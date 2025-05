Ala do PL defende chapa de Tarcísio como presidente e Michelle vice em 2026

Michelle em evidência. A ex-primeira dama ficou em evidência na última semana depois da repercussão de reportagem do UOL que teria incentivado a demissão do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social de Bolsonaro Fabio Wajngarten, que cuidava atualmente da comunicação do ex-presidente. Mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que expunham críticas e ironias à ex-primeira-dama, revelaram que Wajngarten concordava com elas.

Episódio expôs fortalecimento da ex-primeira dama como sucessora de Bolsonaro. Nas mensagens trocadas em 27 de janeiro de 2023, Wajngarten encaminha a Cid uma notícia que Michelle era cotada pelo presidente do PL para concorrer à presidência. Cid respondeu: "Prefiro o Lula". Wajngarten responde: "idem".

Boa interlocução com mães e com causas sociais, diz deputada federal. "Ela tem ocupado um espaço que sempre esteve vago", afirma Rosana Valle (PL-SP), que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo. Ambas convivem desde 2023, quando Rosana assumiu a presidência da executiva.

Distância da política dura. Para a parlamentar, o trunfo político da ex-primeira-dama é o que chama de distância da postura "dura e inflamada". "Isso tem um impacto profundo, sobretudo, entre as mulheres que se sentem deslocadas do debate público, por não se identificarem com os estilos tradicionais", afirma. "Natural que seu nome surja com força diante do cenário de incerteza quanto à elegibilidade de Bolsonaro."

Busca pelo voto feminino. Desde a segunda metade de 2022, Michelle passou a ter papel central na campanha do marido na busca pelo voto feminino e na quebra da resistência que ele, ainda como candidato à presidência, enfrentava junto a este eleitorado.

"Perfil técnico e bom gestor"

Identificação e trânsito com público religioso. Tarcísio, por sua vez, é tido como sucessor natural dos votos de Bolsonaro, caso ele não concorra. Recentemente, no lançamento de um programa de enfrentamento à pobreza em São Paulo, Tarcísio evocou termos bíblicos e palavras como "fé" e "crença" para um auditório lotado no Palácio dos Bandeirantes. "A gente está falando de legado, a gente está falando de galardão perante Deus porque a melhor maneira de servir ao Senhor é fazer a diferença", afirmou.