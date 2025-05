Abin criou gabinete no Planalto com linha direta com Bolsonaro, diz agente

O agente Cristian Schneider, da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), disse em depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal) que, sob o comando de Alexandre Ramagem, a agência criou um gabinete no Palácio do Planalto que não passava pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional), ao qual era subordinado, e tinha linha direta com o então presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Agente disse ter sido montado um canal direto pela primeira vez. "Pela minha experiência profissional, a primeira vez onde a Abin teve salas no Palácio do Planalto foi no último governo, no caso governo Bolsonaro."

Situação continuou mesmo após saída de Ramagem, apontou. "No caso de Ramagem quanto de seu sucessor, Vitor Felismino Carneiro, não foram escolhas do general Heleno, foram escolhas do presidente da República. Tinham contato direto com presidente, não precisavam passar pelo ministro."