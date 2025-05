Aldo Rebelo rebate ameaça de Moraes: 'Disse que não admitia censura'

Portanto, as minhas opiniões sobre esse tema, das Forças Armadas, do nacionalismo, como também dos direitos sociais, da defesa da democracia, da liberdade contra a censura, eu trago desde os meus tempos de estudante. Nunca mudei de opinião e com elas permaneço até hoje, independentemente da minha filiação partidária. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Sakamoto: Trump não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar Bolsonaro

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), só para agradar ao aliado e ex-presidente Bolsonaro.

Os Estados Unidos só sancionariam o Brasil se fosse do interesse deles. Os americanos não vão fazer isso só porque é do interesse da família Bolsonaro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na semana passada, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.