Sakamoto: Trump não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar Bolsonaro

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

A família Bolsonaro pode dar um instrumento, pode dar um caminho, só que os Estados Unidos vão precisar fazer um cálculo. Não tenho dúvida que, se pudesse, o governo Trump adoraria ver alguém mais alinhado a ele na Presidência do Brasil. Por exemplo, um político que bate continência para a bandeira norte-americana. Ou um outro político que veste orgulhosamente o boné MAGA (Fazer a América Grande de Novo, em inglês).

Mas a questão é que a depender do tamanho do movimento contra as instituições do nosso país, isso pode provocar o efeito oposto ao desejado. Ou seja, gerar uma identidade reativa e criar um caldo de insatisfação junto aos patriotas de verdade, que não gostam de outro país dizendo o que o Brasil deve ou não deve fazer.

E há interesses econômicos. Se as narrativas entregues pela família Bolsonaro puderem também fomentar o protecionismo e os privilégios de empresas norte-americanas, por exemplo, serão usadas. Lembremos que há a questão da regulação das big techs, das plataformas digitais neste momento. Se o governo Trump for além e baixar sanções contra o país, o Brasil pode perder receitas e empregos devido a um grupo de brasileiros que não aceitou a derrota nas eleições e tentou um golpe de Estado.