Após ameaça a Rebelo, Moraes avisa: testemunhas não devem interpretar fatos

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez um alerta no início dos depoimentos de hoje na ação penal sobre golpe de Estado. Ele pediu para as testemunhas não darem sua interpretação sobre os fatos. Na semana passada, ele ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo na sessão.

O que aconteceu

Moraes é relator da ação. Ele conduz os depoimentos no STF. Hoje falam testemunhas de defesa do general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele também virou réu por tentativa de golpe para tentar manter o ex-presidente no poder após derrota para Lula em 2022.