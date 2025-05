Associação de auditores critica Bolsonaro por fala sobre chineses no Brasil

A Anafitra (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho) repudiou as declarações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra os profissionais da categoria durante entrevista ao UOL no último dia 14.

O que aconteceu

Bolsonaro afirmou que uma "fazenda de chinês" não teria fiscalização de auditores fiscais. "Como é que fica uma fazenda de chinês e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor. Porque, afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Não vai fiscalizar. Ou, se for, vai ter uma conversa num canto qualquer com parte desses fiscais."

Declaração de Bolsonaro sugere "existência de prática ilegal" por parte dos auditores fiscais que atuam nas fiscalizações, diz associação, em comunicado. "São ilações graves que parecem ensejar, pelo entrevistado, uma intenção de comprometer as funções dos auditores-fiscais", diz a nota. "A Inspeção Federal do Trabalho é uma instituição internacional que possui função essencial no sistema administrativo do mundo do trabalho."