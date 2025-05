Eduardo Bolsonaro sobre PGR: No Brasil, 'a Justiça depende do cliente'

O ministro do STF Alexandre de Moraes será relator do pedido de abertura de inquérito. A solicitação de Gonet foi encaminhada ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e distribuída para Moraes, que é relator na Corte do inquérito das fake news e da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

Na publicação, no X (antigo Twitter), Eduardo ainda reclamou de Alexandre de Moraes. "Organizou jantar e fez chacota de mim", se queixou o deputado licenciado da conduta do ministro da Suprema Corte. "O establishment fez o que os arrogantes sabem de melhor: desdenharam e me humilharam", escreveu Eduardo.

"Sanções contra Moraes estão a caminho", disse o terceiro filho de Bolsonaro. "Eu não mudei meu tom. Não há conduta nova. Há um PGR agindo politicamente. É por isso que reafirmo: no Brasil há um Estado de exceção, a 'justiça' depende do cliente, o processo depende da capa."

PGR afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes para "coagir" o STF. Na petição, Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa. Segundo o procurador, o deputado afirmou ter participado de agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações nos Estados Unidos, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.