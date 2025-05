Gilmar critica quem elogia Bukele: 'É preciso combater crime sem cometê-lo'

O ministro também defendeu a PEC da Segurança Pública, encampada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. "É fundamental que as forças existentes no plano federal se integram também com o plano estadual e, eventualmente, municipal", disse Gilmar.

Proposta do governo envolve criação de um sistema para unificar os bancos de dados das instituições. Além do Susp (Sistema Único de Segurança Pública), também haveria a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional de Política Penitenciária.

Texto é alvo de críticas de parlamentares e governadores. A oposição ao governo tem argumentado que a proposta retira poderes dos estados.

O governo de Bukele é elogiado pelo combate ao crime organizado, mas é alvo de denúncias de violação dos direitos humanos. Desde 2022, um regime de exceção permite prisões sem ordem judicial e levou à detenção de cerca de 82 mil supostos membros de gangues. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 530 casos de tortura, homicídios e desaparecimentos.

PEC propõe reforma, diz AGU

Advogado-geral da União, Jorge Messias se referiu à PEC da segurança pública como "medida reformista". "Não vamos vencer, como projeto nacional, a violência. Nenhum estado consegue vencer, nem o governo consegue vencer, sem a cooperação como elemento-chave", disse.