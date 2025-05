Motta elogia PEC da Segurança e pede para deputados não politizarem o tema

Deputado elogiou a proposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. "A PEC promove reestruturação profunda, eleva o Sistema Único de Segurança Pública a um nível constitucional, amplia o papel da União e redefine competências das polícias federais e das guardas municipais."

Motta defendeu ainda a integração dos entes para o combate à criminalidade. "Não há dúvida de que, para vencermos o crime organizado, precisamos lutar juntos, lado a lado. A integração dos órgãos de segurança da União, dos estados e dos municípios é indispensável."

Agora cabe ao Parlamento analisar se as mudanças propostas estão alinhadas com as expectativas da população, disse. "Na Câmara e no Senado, existem inúmeras proposições em diversas fases de tramitação que podem fomentar a discussão e enriquecer a PEC."

Presidente afirmou ainda que tramitação da PEC é uma oportunidade histórica de avançar no combate ao crime. "Tudo farei, como presidente da Câmara dos Deputados, para que aproveitemos a oportunidade. O povo brasileiro clama por paz, por segurança. Respondamos a esta demanda com celeridade e vigor, mas também com responsabilidade, sem ceder a soluções fáceis e erradas."

Mais cedo, Motta usou as redes sociais para mandar um recado ao governo —desta vez, na área econômica. Ele criticou gastos do Executivo e o aumento dos impostos. "O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar", escreveu Motta no X. "O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício."

Também hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), havia cutucado o Congresso. Criticado pelo aumento nas alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), Haddad disse que o governo trabalha para reduzir o déficit herdado de gestões anteriores e que o desafio "é de todos".