Em carta, Dirceu apoia Edinho no PT e prega a 'revolução social brasileira'

Edinho tem o apoio informal do presidente Lula. Embora ele não interfira na disputa diretamente, já deixou claro a aliados que o ex-ministro de Dilma Rousseff (PT) é seu favorito ao Planalto e colocou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, presidente do partido até este ano, para ajudar nesta interlocução.

Na carta, Dirceu fala em "unificar a esquerda", mas acena para o centro, como tem feito Edinho. "A conjuntura e as condições que governamos exigem de nós a capacidade de fazer alianças mais amplas que a centro-esquerda", diz o ex-articulador de Lula.

Na outra ponta, Dirceu reforça ainda pautas antigas do PT. Ele fala em enfrentar o bolsonarismo e o "neofascismo", sem perder de vistas pautas do atual governo Lula, como taxação de grandes fortunas, revisão do Imposto de Renda e reforma agrária.

"Ao PT e às esquerdas resta a tarefa histórica de concluir a revolução social brasileira inacabada", afirma Dirceu. "Exige duas condições: a soberania e independência nacional, de um lado, e a democracia, de outro, num mundo onde precisamos ter lado, lutar contra a extrema-direita e o neofascismo."

O principal adversário de Edinho é o deputado Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente do partido. Rui tem contestado a "institucionalização" da chapa do ex-prefeito de Araraquara (SP), com apoio do Planalto, e pregado, por sua vez, uma ida mais à esquerda do partido.