Líder do PT diz que 'Eduardo Bolsonaro criou provas contra si mesmo'

PT vai apresentar pedido de cassação de Eduardo no Conselho de Ética. Lindbergh afirmou que deve protocolar ainda hoje uma representação contra o deputado no colegiado. "Um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie", disse.

Eduardo está licenciado desde março. O deputado solicitou afastamento por 122 dias. No ofício apresentado à Câmara a licença será dividida em dois dias para tratamento de saúde e 120 dias para cuidar de "interesses particulares".

Pedido de investigação

PGR pediu para o STF investigar Eduardo Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou que o Supremo autorize a abertura de inquérito contra o deputado licenciado.

Gonet quer investigar a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. No pedido, o procurador-geral afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo os crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil.

Moraes será relator do pedido de abertura de inquérito. A solicitação de Gonet foi encaminhada ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e distribuída para Moraes, que é relator na Corte do inquérito das fake news e da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.