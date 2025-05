Motta manda recado ao governo Lula: 'O Brasil não precisa de mais imposto'

Bom dia e boa semana! Lembrando o que disse logo que assumi: o Estado não gera riqueza - consome. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do? -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 26, 2025

Recado de Motta ocorre dias após a polêmica do IOF. Na última quinta, o governo publicou um decreto alterando a cobrança do IOF, imposto que incide sobre uma série de transações, incluindo crédito, câmbio, contratação de seguros e negociação de títulos e valores imobiliários. O anúncio caiu mal entre investidores e fez com que a Bolsa fechasse em queda. Antes da abertura dos mercados no dia seguinte, foi publicada uma correção, que manteve zerado o imposto sobre aplicações em fundos de investimento no exterior.

Dessa forma, o presidente da Câmara alerta o governo Lula sobre a relação com os deputados. Embora tenha destacado na publicação que a Câmara está sendo "parceira do Brasil" ao aprovar "bons projetos" enviados pelo Executivo, o líder dos deputados federais afirmou: "O Estado não gera riqueza - consome. E quem paga essa conta é a sociedade."

Governo x Congresso

Desgaste entre Haddad e Congresso envolve concessões fiscais a empresas. O ministro da Fazenda culpa parlamentares por não aprovarem medidas suficientes para cobrir a perda de arrecadação provocada pela prorrogação das desonerações fiscais para 17 setores da economia e pequenas cidades.

A ministra Simone Tebet (Planejamento) também cobrou o Congresso. Ela disse que o governo propôs uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que dava mais poder ao Executivo para cortar gastos. "Isso não foi aprovado pelo Congresso", afirmou.