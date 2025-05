'Narcocídio': o que é o novo tipo de crime discutido pelo Congresso

Hoje, homicídios cometidos no contexto do tráfico podem ser enquadrados como homicídio qualificado por motivo torpe, com penas de 12 a 30 anos. Lesões corporais, por sua vez, são punidas conforme a gravidade, e casos de coação são analisados à luz de dispositivos como constrangimento ilegal, ameaça ou coação. Com o novo tipo penal, essas condutas passariam a ser tratadas como "narcocídio", com pena mínima de 20 anos —mesmo nos casos em que antes não se aplicava punição tão severa.

Juristas ouvidos pelo UOL apontam que a proposta é desnecessária, fere princípios constitucionais e pode agravar a crise carcerária sem efeitos concretos no combate à violência. A prática forense já lida com esses casos com os instrumentos disponíveis, afirma o advogado criminalista Guilherme Gama.

A motivação ligada ao tráfico, como cobrança de dívida ou disputa territorial, já é considerada como agravante nos tribunais. Criar um novo tipo penal promove uma duplicidade normativa que alimenta a ilusão de resposta imediata, típica do populismo penal. Guilherme Gama, advogado criminalista

Para Gama, a proposta ignora a estrutura jurídica já existente. "A criação de novos delitos com penas altas tende a ter mais apelo político do que efetividade prática. Na realidade, essa medida amplia a base da população carcerária, atingindo majoritariamente jovens pobres das periferias, sem desarticular estruturas criminosas complexas."

A advogada Jenifer Moraes, doutoranda em direito penal pela Universidade de Salamanca, vê no projeto um erro conceitual. "Trata-se de uma figura penal que já existe sob outras nomenclaturas. É uma proposta redundante, populista e que não oferece qualquer impacto preventivo real. A resposta legislativa é fácil, mas inócua. É uma cortina de fumaça."

Jenifer sustenta que a conduta descrita no projeto já está prevista como lesão corporal seguida de morte. "O que eles estão chamando de 'narcocídio' é, na verdade, uma lesão corporal qualificada pela morte, algo que já existe no Código Penal. A diferença está apenas na pena exagerada atribuída, que rompe com o princípio da proporcionalidade."