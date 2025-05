Novo Código Civil quer responsabilizar big techs por conteúdos de usuários

O advogado interpreta que as big techs não serão "absolutamente responsáveis" pela publicação dos usuários. "A anulação desse artigo vai fazer retornar um posicionamento jurisprudencial que existia antes do Marco Civil da Internet, que é o seguinte: o notice and takedown. Ou seja, você notifica extrajudicialmente a plataforma por um conteúdo ofensivo a você, e aí a plataforma tira isso do ar. Deve voltar a ser padrão a análise jurisprudencial caso a caso."

Hoje as plataformas se "escoram" no artigo 19 para não removerem conteúdos, segundo advogada. "O que se busca é um modelo que obrigue essas empresas a agir com mais diligência — especialmente quando são notificadas extrajudicialmente por vítimas de danos reais. Hoje, mesmo diante de denúncias fundamentadas, as plataformas se recusam a remover o conteúdo, forçando o usuário a passar por todo um processo judicial", afirma Marina Lucena, advogada especialista em direito digital.

Ameaça à liberdade de expressão

A insegurança jurídica causada pela retirada do artigo poderá levar big techs a adotarem "postura conservadora", aponta jurista. Segundo Alexandre Zavaglia Pereira Coelho, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), casos objetivos são fáceis de ser analisados e retirados do ar, como pornografia, desrespeito à lei discriminatória e direitos autorais.

Contudo, plataformas não têm capacidade de fazer julgamento em casos subjetivos, como discursos de ódio, diz Zavaglia. "Quando você olha o extremo, é fácil ver o discurso de ódio. Mas há uma linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. No caso, o que pode acontecer: qualquer pessoa que se sentir ofendida, pode notificar a plataforma e o conteúdo ser retirado. Corremos o risco de ter o efeito inverso de cerceamento de liberdade de expressão."

Falta de regulação substitutiva ao artigo 19 pode ampliar responsabilidade civil das plataformas, diz advogado. "A reforma cria um dever genérico de agir prontamente sempre que a empresa tomar ciência de um conteúdo ilícito - conceito elástico que pode incluir desde um e-mail de reclamação até uma reportagem. Sem o filtro judicial, o risco financeiro de decisões divergentes recai integralmente sobre as plataformas, sobretudo as maiores, que viram alvo preferencial das mais diversas ações indenizatórias.", explica Rubens Gonçalves Leite, advogado e sócio-gestor da RGL Advogados.