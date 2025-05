Abertura de inquérito contra Eduardo é erro duplo, diz advogado

Sobra material para que essa investigação seja feita. Infelizmente, o subproduto desse inquérito, que foi aberto a pedido da PGR, é a valorização de um personagem reles como Eduardo Bolsonaro. Ele está pendurado nas principais manchetes por conta desse inquérito.

Eduardo não merecia tanta notoriedade, mas a movimentação dele tornou inevitável a abertura dessa investigação. Ele construiu um enredo paralelo e o levou aos EUA, passando a atuar para obter do governo Trump a punição de magistrados brasileiros.

No enredo propagado por Eduardo, o Brasil se tornou uma ditadura, o Supremo é um antro de violadores dos direitos humanos e da liberdade de expressão e Bolsonaro é 'vítima' de uma perseguição política.

Nesse contexto, ao deixar que um deputado federal eleito pelo principal estado do país continue difamando o Brasil e empesteando biografias de magistrados brasileiros no exterior, com o propósito de produzir uma intervenção do governo americano em um processo que tem o pai dele como chefe da organização criminosa, fica inevitável esse inquérito. Josias de Souza, colunista do UOL

