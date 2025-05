Dino manda CGU investigar ONGs por farra com emendas após reportagem do UOL

O ministro do STF Flávio Dino determinou que a CGU (Controladoria-Geral da União) inclua em uma auditoria ONGs citadas em reportagem do UOL por receber recursos milionários que saíram de entidades suspeitas de irregularidades no uso de emendas parlamentares.

O que aconteceu

Dino afirma que há suspeitas de que as ONGs sirvam para "ocultação" de integrantes das entidades suspeitas de desviar recursos de emendas. Em decisão nesta terça-feira (27), o ministro aponta que os fatos revelados pelo UOL indicam a "perpetuação" de práticas que "atentam contra a transparência e a rastreabilidade" orçamentária.

Migração de recursos para outras ONGs seria "gravíssima burla aos comandos judiciais", segundo Dino. A reportagem mostrou que sete entidades sem histórico de projetos relevantes com verbas federais foram contempladas, apenas no semestre passado, com R$ 274 milhões em emendas de ao menos 21 parlamentares —19 do Rio e 2 do Amapá;