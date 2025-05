Delegado da PF vai ao STF como testemunha e descobre que é investigado

O delegado da PF Caio Pelim foi surpreendido nesta manhã ao ser informado que estava sendo investigado no inquérito sobre as operações da PRF para realização de blitz no segundo turno das eleições para supostamente impedir a votação de eleitores do Nordeste.

O que aconteceu

Pelim foi chamado como testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres. Antes do início do depoimento, porém, a PGR (Procuradoria-Geral da República) avisou que ele estava entre os investigados no inquérito. A defesa de Torres respondeu que o inquérito já teria sido encerrado, ao que foi surpreendida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Em 2022, Pelim era diretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Nessa condição, ele participou de reuniões nas quais foram discutidas estratégias de atuação da PF e da PRF para as eleições daquele ano —foi no contexto destes eventos que ele depôs.