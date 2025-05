Promotor ameaçado por PCC defende PEC da Segurança: 'Para organizar a casa'

A gente não tem uma central de coordenação. Hoje não tem uma obrigação legal de compartilhar dados, não só de inteligência, mas dados mínimos de segurança pública, como o número de homicídios. Primeiro, tem que padronizar esses dados. Cada estado tem o seu índice, o seu modo de calcular. Às vezes, há interesse de cada estado em esconder uma situação. Então precisamos ter padronização. A PEC ajudaria com isso.

Precisamos ter Susp (Sistema Único de Segurança Pública) constitucionalizado para que tenha uma política nacional. Sob esse ponto de vista, da coordenação e da integração, a PEC é extremamente bem-vinda.

O texto precisa melhorar no que diz respeito à competência da Polícia Federal para atuar contra milícias, organizações criminosas interestaduais e transnacionais e crimes ambientais. Se você pegar isso, milícia e organização criminosa interestadual e transnacional são praticamente todas. Precisa ter uma coordenação e não precisa ser da Polícia Federal.

Por isso que eu tenho defendido duas coisas: uma é a PEC, que precisa ter uma coordenação. Como que a gente vai se organizar? Com uma comissão, um conselho formado por todos os secretários de segurança do estado, com um representante do Ministério da Justiça, um representante da Polícia Federal.

Lei antimáfia no Brasil

Integrante do grupo de especialistas que discute no Ministério de Justiça um projeto de lei antimáfia, o promotor diz que o PCC já atingiu o estágio de organização mafiosa no país. Nesse contexto, legislações específicas ajudariam a desmantelar grupos mafiosos a partir de forças-tarefas policiais. A proposta, segundo ele, é a criação de um Departamento Antimáfia no Brasil —em moldes semelhantes aos que já existem na Itália.