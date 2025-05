Lula está bem um dia após vertigem, mas cancela agendas e fica no Alvorada

O presidente Lula (PT) cancelou as agendas previstas para hoje e deverá passar o dia despachando do Palácio da Alvorada, em Brasília, após uma crise de labirintite ontem.

O que aconteceu

Lula está bem e não deverá voltar ao hospital por ora, mas seguirá no Alvorada, informou nesta manhã a Secom (Secretaria de Comunicação). Aos 79 anos, o presidente foi submetido ontem a exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após passar mal. Ele sentiu tontura depois do almoço e foi atendido pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, que o encaminhou à unidade.

O petista cancelou nesta manhã sua ida à celebração do Dia do Diplomata, no Palácio Itamaraty. A presença já estava condicionada a como ele estaria se sentindo.