Lula escolhe Carlos Brandão, aliado de Nunes Marques, para o STJ

Sammy Barbosa, do Acre, também integrava a lista. Especialista em direito ambiental, o procurador era o preferido dos ministros do STJ - em especial, do corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Mauro Campbell.

Favorita de Gilmar Mendes tinha nome ventilado para a vaga. As outras integrantes da lista eram as desembargadoras Marisa Santos, do TRF-3, a preferida do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin; e Daniele Maranhão, do TRF-1, que tem o apoio de Gilmar Mendes.