Marina abandona sessão tensa após senador dizer que ela não merece respeito

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou hoje uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates tensos, inclusive com senadores da base do governo Lula (PT), e de ofensas machistas.

O que aconteceu

Marina levantou e foi embora após senador ofendê-la. Plínio Valério (PSDB-AM), que já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra, disse que não ela não merecia respeito. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", respondeu Marina. "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu ele.

"Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Plínio Valério quis continuar a discussão, então ela recolheu seus papéis e foi embora. A sessão foi encerrada logo em seguida.