Marina Silva diz que Lula a elogiou por deixar sessão: 'Você fez certo'

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a elogiou por ter se retirado de audiência após sofrer a ataques de senadores. A declaração foi dada durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Foi ele [o presidente Lula] quem me ligou. A Janja também fez uma postagem e mandou um áudio para mim, enquanto eu estava no meio desse furacão. Mais cedo, quando a gente estava indo para o Congresso, a minha assessora disse que o Lula tinha sido hospitalizado. Eu levei um susto. Eu estava me preparando para a audiência (achei que ia para um debate, não um embate).