'Comportamento de senador frente a Marina Silva foi deprimente', diz Josias

Marina deixou hoje uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates tensos, inclusive com senadores da base do governo Lula (PT). Ela foi embora após senador Plínio Valério (PSDB-AM), que já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra, afirmar que ela não merecia respeito.

Mais cedo, a ministra foi alvo do senador Marcos Rogério, presidente da comissão, que disse para ela "se pôr em seu lugar". A fala foi tida como machista por outras parlamentares, que reagiram.

Sempre quando tem uma coisa como essa, eu me lembro de um personagem antigo, Cantinflas [nome artístico do ator mexicano ator Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes]. Ele dizia que é preciso ter cordialidade até num jogo de damas e cavalheiros. Quando começava o jogo, ele falava. 'Vamos jogar como cavalheiros ou como nós mesmos?'. Aqui, os contendores da ministra foram eles mesmos e se desqualificaram.

A ministra fez o papel dela e defendeu o seu ponto de vista com a tenacidade que lhe é habitual. Agora, os seus contendores, especialmente o Marcos Rogério, foi ele mesmo, foi o bolsonarista de sempre, e foi, sim, sexista, foi, sim, indelicado e com comportamento inaceitável frente à ministra de estado. Ele precisava ter mais respeito. Josias de Souza, colunista do UOL

