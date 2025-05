'Foi misoginia, machismo': ministras defendem Marina após ataques no Senado

É preciso que haja retratação do que foi dito naquele espaço e que haja responsabilização para que isso não se repita.

Márcia Lopes, ministra das Mulheres

Marina não está sozinha, seguiremos juntas, firmes. Não passarão. Toda a minha solidariedade à ministra Marina Silva, alvo de mais um episódio inaceitável de violência política. É revoltante assistir ao desrespeito e à tentativa de silenciamento de uma mulher.

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva.

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais

Marina não está sozinha. Nós seguiremos juntas, firmes. Não passarão.#ViolênciaPolíticaNão#MachismoÉViolência -- Margareth Menezes (@MargarethMnzs) May 27, 2025

Marina, simplesmente uma das mais importantes defensoras do meio ambiente, é reconhecida mundialmente. Que sua voz ecoe sempre e em todos os cantos! pic.twitter.com/gmpg56FNga -- Macaé Evaristo (@MacaeEvaristo) May 27, 2025

Marina deixou senado após ofensas

Marina levantou e foi embora após senador ofendê-la. Plínio Valério, que já é alvo de representação no Conselho de Ética pelo episódio em que falou sobre enforcá-la, disse que não ela não merecia respeito. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", respondeu Marina. "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu ele.