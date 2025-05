Não aceito que alguém me diga que tenho que me pôr no meu lugar, diz Marina

'Meu lugar é o da defesa da democracia'

Marina ainda também respondeu aos ataques do senador Plínio Valério (PSDB-AM), alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra. Ela deixou a sessão de hoje na comissão após o parlamentar dizer que Marina não merecia respeito.

"Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", disse Plínio. "Eu sou as duas coisas", respondeu Marina. "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu ele. Marina disse que não vai tolerar este tipo de ataque.

Eu não posso aceitar que digressões sejam feitas de forma desrespeitosa com o trabalho do ministério, o trabalho que minha equipe faz de forma técnica. E muito menos que alguém venha me dizer que eu tenho que me colocar no meu lugar. Meu lugar é o da defesa da democracia, do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável.

E ainda o senador que já disse que era muito difícil ficar seis horas e dez minutos, ele contou até os minutos, sem me enforcar. Hoje, ele chega lá numa sessão em que eu fui convidada como ministra do Meio Ambiente, ele começa dizendo que ia fazer uma separação entre a mulher e a ministra, que a mulher deveria ser respeitada e a ministra, não.

'Me senti agredida fazendo o meu trabalho'

A ministra afirmou que foi vítima de violência política de gênero pelos ataques que sofreu dos senadores Plínio Valério e Marcos Rogério.