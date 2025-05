'Saí mais fortalecida. Não conseguiram me intimidar', diz Marina

"Ou ele me pede desculpa ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Como Valério ignorou, a ministra recolheu seus papéis e deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual era convidada. A sessão foi encerrada logo em seguida. O senador já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra.

A ministra afirma que se sentiu agredida com os ataques. "Ouvir alguém dizer para mim: 'Você tem que se pôr no seu lugar'. Ouvir de alguém dizer para mim, com 67 anos de idade, um senador dizer que iria me respeitar como mulher, não como ministra. Não fui convidada por ser mulher, mas por ser ministra. Eles acham que a gente tem que se submeter às grosserias, misoginia, machismo e ao racismo. Minha saída era não aceitar, não me calar."

Sem se manifestar nas redes sociais, o presidente Lula (PT) ligou para saber como ela estava, segundo a própria ministra. "Ele fez questão de dizer: 'Passei a me sentir melhor depois que você tomou a decisão de se retirar daquela comissão. Você fez o que era certo, de não tolerar desrespeito'".

A primeira-dama, Janja, chamou os senadores de "um bando de misóginos". "Não têm a decência de encarar uma ministra da sua grandeza. Toda admiração por você, Marina", concluiu a primeira-dama.

As colegas de Marina no governo já haviam saído em sua defesa. O grupo foi puxado por Gleisi Hoffmann, das Relações institucionais, que falou em nome do governo, e teve apoio de Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcia Lopes (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).