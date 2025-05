Senador que fez Marina abandonar sessão já disse que queria enforcá-la

Esse não foi o primeiro embate entre os dois. Em março deste ano, Valério disse em evento que queria enforcar a ministra. "A Marina esteve na CPI das ONGs: seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la", falou.

Na ocasião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) deu bronca em Valério, e deputadas entraram com representação contra o senador no Conselho de Ética. Mesmo assim, Valério disse que não se arrependia da fala. "Se você perguntar: 'Você faria de novo?' Não. Mas se me arrependo? Não. Foi uma brincadeira", disse.

Marina não achou graça. Em entrevista, ela disse que só "quem faz ameaça à vida dos outros de brincadeira e ri são os psicopatas".

Ela lembrou do episódio durante a discussão de hoje. "O senador já disse que sente vontade de me enforcar", falou. "Eu não vou pedir desculpas. A senhora está acreditando quando disse que eu sou psicopata? Está com medo de mim?", respondeu ele.

Briga encerrou três horas de discussão acalorada. Marina foi chamada à comissão para discutir a criação de unidades de preservação marinha na costa de estados amazônicos, projeto que foi criticado inclusive por senadores do PSD, partido da base do governo.