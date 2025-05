Edinho quer diálogo com eleitor de Bolsonaro e diz que governo vai reagir

Lula está muito bem de saúde. Tem pessoas jovens com crise de labirintite. Não é caracterizado como um problema grave. O presidente está bem, animado, com disposição, tem viajado, com uma agenda intensa.

Se quiser politizar e transformar isso num problema político, claro que as pessoas vão utilizar. Mas quem tem o mínimo de conhecimento sabe que labirintite não é um problema de saúde que tire o presidente de uma disputa presidencial. Ele está super bem.

Edinho Silva critica divergências públicas do governo

O petista afirmou que as divergências entre ministros não devem vazar. Também se posicionou contra a postura de Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, de criticar publicamente as medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto ocupava o cargo de presidente do PT até março deste ano.

Eu acho que o governo não deveria explicitar divergências. Eu penso que divergência você resolve dentro do governo. Aquilo que não for posição de unidade não deve ser anunciado, não deve ser tornado público.