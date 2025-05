Bergamo: Se vierem sanções a Moraes, STF pode subir tom contra Bolsonaro

Até aqui, não houve nada que apagasse as provas reunidas pela Polícia Federal e nenhuma evidência nova surgiu nesses depoimentos que socorresse algum dos réus. Pelo contrário: tudo o que veio ou confirmou o que a polícia havia descoberto e o Ministério Público já havia denunciado, ou é absolutamente inútil, com declarações que não tem a menor serventia.

Faz bem o ministro, inclusive quando alerta os advogados de que 'isso aqui não é circo'. Moraes está conduzindo adequadamente. Faz parte da coreografia do devido processo legal a intervenção de um magistrado quando ele identifica uma tentativa de desviar a atenção dos julgadores. Não há ali qualquer sintoma de perseguição. Moraes dá seus alertas de forma veemente. Aí é uma questão de estilo. Josias de Souza, colunista do UOL

