Deus deixou sertão sem água porque sabia que eu seria presidente, diz Lula

O presidente Lula (PT) afirmou em evento hoje que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria presidente do Brasil.

O que aconteceu

"Eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu seria presidente da República e que eu ia trazer água para cá", disse Lula. A fala foi durante cerimônia de entrega do 1º Trecho do Ramal do Apodi, na Barragem Redondo, próximo a Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba.

Fazia 179 anos que se prometia levar água para região, segundo Lula. "Essa decisão foi a mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos que se prometia água para essa região."