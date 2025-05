Além de Marina: quatro idas de ministros ao Congresso que tiveram bate-boca

O ministro da Previdência Social colocou as fraudes no INSS na conta do governo de Jair Bolsonaro (PL). "Um servidor denunciou em 2020 à Polícia Federal que havia descontos indevidos, fraude. Parece que vossa excelência era ministro da Justiça nessa época. Vossa excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes?" A presença dele na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor foi registrada em 15 de maio.

Moro refutou o que chamou de "sugestão" do ministro de que teria se "omitido". "Esse depoimento foi no mês de setembro de 2020, sequer eu estava no governo mais. Se eu tivesse recebido, como você recebeu, em junho de 2023, a notícia de que havia essas fraudes eu teria tomado providências imediatas. Refuto a omissão que vossa excelência quis me acusar. Quem se omitiu como secretário da Previdência foi vossa excelência", disse Moro.

Haddad x deputados bolsonaristas

O ministro da Fazenda bateu boca com deputados da oposição em vários momentos de audiência pública em maio de 2024. Na Comissão de Finanças da Câmara, o deputado Filipe Barros (PL-PR) o acusou de aumentar impostos para cobrir rombos do governo. Haddad respondeu que "esse déficit não é nosso, o filho é teu. Faz o exame de DNA". A frase se referia ao adiamento do pagamento de precatórios na gestão Bolsonaro, que impactou as contas da União.

"A Terra é redonda o tempo todo", disse Haddad a Abilio Brunini (PL-MT) após ser chamado de "negacionista da economia". "Não faz o menor sentido o senhor estar fazendo esse discurso manso e ponderado enquanto o Brasil não está se desenvolvendo bem na economia", disse o então deputado.