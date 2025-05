'Não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país', diz Lula

Aliados presentes. Ao lado dos governadores Raquel Lyra (PSD-PE) e Elmano de Freitas (PT-CE), além de diversos ministros nordestinos, Lula elogiou a ampliação das obras. O eixo norte da transposição será duplicado para aumentar a capacidade de bombeamento de água para municípios nordestinos. A obra, que foi disputada nas eleições presidenciais de 2022, começou em 2008, durante o segundo mandato de Lula como presidente.

A transposição do 'Velho Chico' tem dois eixos de captação de água. O eixo leste, que recolhe água no município de Floresta (PE), cruza o estado de Pernambuco e chega até o rio Paraíba, em Monteiro (PB). Ele foi inaugurado para fase de testes em 2018. O lançamento ocorreu com dois eventos: um oficial, do ex-presidente Michel Temer (MDB); e outro com a presença de Lula e Dilma Rousseff (PT).

Lula esteve hoje no eixo norte, que leva água de Cabrobó até o reservatório de Jati, no Ceará. Esse foi o último eixo a ser inaugurado. A conclusão da obra havia sido anunciada com uma visita de Bolsonaro ao Nordeste.

Com a assinatura de hoje, Lula disse que as obras de transposição do Rio São Francisco ainda não têm previsão de fim. "O fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas", afirmou o presidente. Para isso, é necessário investimentos municipais e estaduais.

A ordem de serviço tem valor de R$ 491,3 milhões e aumenta o bombeamento de água em Cabrobó (PE), Terra Nova (PE) e Salgueiro (PE). A obra beneficia 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas de quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Após o evento em Salgueiro, Lula viaja para a Paraíba. O presidente entrega o Marco 1 do ramal do Apodi, em Cachoeira dos Índios (PB). A obra é mais uma etapa da trilha de Transposição do Rio São Francisco pelo sertão nordestino e faz parte do Caminho das Águas, projeto do MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional).