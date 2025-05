Brasil não tem parceria incondicional, diz Mauro Vieira após sanção dos EUA

Ministro também foi questionado sobre a suspensão de vistos a estudantes estrangeiros para os EUA. "É uma situação que preocupa. Temos um grande número de alunos brasileiros em universidades, temos que ver como vai ser", disse. A medida, anunciada pela administração Trump ontem, paralisa o ingresso de novos alunos internacionais, atingindo diretamente instituições tradicionais e prestigiadas, como Harvard.

Vieira foi convocado para a comissão para prestar esclarecimentos sobre a concessão de asilo diplomático a Nadine Heredia, ex-primeira dama do Peru. Ela foi condenada pela Justiça daquele país por corrupção no caso Odebrecht. Segundo o ministro, Heredia veio ao Brasil "por questões humanitárias". "Ela teve problemas de saúde e não custou nada [ao Estado brasileiro]. Demos o transporte aéreo porque é obrigação do Estado asilante promover a saída o mais rápido possível."

Relações Brasil e EUA

Ministro rebateu questionamentos sobre um possível distanciamento entre o Brasil e o governo dos EUA. Questionado pelo deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) sobre se ele teria contato com com o atual secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, desde que foi nomeado para o cargo, Vieira disse que conhecia Rubio "de longa data".

Ele disse que buscou estabelecer contato formal com o secretário norte-americano por meio de uma carta, mas não obteve retorno. "Tão logo foi anunciado o nome dele, escrevi uma carta me colocando à disposição para tratar com ele, me encontrar sempre que fosse necessário e tratarmos dos temas de interesse do Brasil", afirmou o ministro. Vieira disse que correspondência foi recebida pelo gabinete do secretário, mas, até o momento, não houve retorno.

"Isso não quer dizer que não haja diálogo entre Brasil e EUA". O chanceler afirmou que apesar de não ter tido retorno por parte da autoridade norte-americana, ele se colocou "à disposição". "Sempre mantivemos muito contato". O ministro destacou que Brasília e Washington mantêm relações e diálogo por meio de outras esferas do governo e por reuniões virtuais.