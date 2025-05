Moraes repreende testemunha que diz só ter ouvido palavra 'golpe' na mídia

Testemunha disse que a equipe de Torres estava preocupada com a imagem do ministro no fim da gestão Bolsonaro. Segundo ele, já haviam saído os relatórios mostrando que as urnas eletrônicas não eram fraudadas.

A equipe do então ministro decidiu que era importante evitar a transmissão de lives de dentro do ministério questionando urnas eletrônicas. E também diminuir a exposição de Torres nas transmissões semanais que Bolsonaro fazia. O terceiro ponto era reforçar dados técnicos sobre as urnas eletrônicas.

Moraes questionou o motivo para Lorenzo ter comparado o então presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, "a um adolescente metido a influencer". "Novamente, foi a emoção nas redes sociais", disse Lorenzo. "As redes sociais não são arena para isso", acrescentou.

Lorenzo disse também que Torres quase se livrou de uma live em que Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas. Segundo ele, uma assistente rastejou por baixo da mesa, cutucou Bolsonaro e informou que Torres estava do lado de fora com informações.

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Rosivan Correia de Souza também prestou depoimento. Em suas colocações, ele disse que a PM não é subordinada à Secretaria de Segurança Pública do DF.

"O secretário de Segurança Pública é rainha da Inglaterra?", ironizou Moraes. "Dizer que não exerce hierarquia sobre as polícias é dizer que presidente [da República] não é comandante em chefe das Forças Armadas", acrescentou o ministro antes de dispensar a testemunha.