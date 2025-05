Polícia Civil do RS indicia vereador por homofobia contra Eduardo Leite

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o vereador Edimar Biazzi (PL), presidente da Câmara Municipal de Vacaria, por homofobia contra o governador Eduardo Leite (PSD).

O que aconteceu

Biazzi fez declarações homofóbicas contra Leite na Câmara Municipal ao defender a liberdade de expressão. "Posso chamar aqui o Lula de ladrão sem ter problema nenhum, posso chegar aqui e chamar o Eduardo Leite de veado também sem problema nenhum", declarou o vereador durante sessão no dia 1º de abril.

Polícia Civil concluiu que a fala não está protegida pela imunidade parlamentar. "No caso concreto, em que o vereador utiliza a tribuna da Câmara para chamar o governador com termos pejorativos homofóbicos, é evidente a ausência de pertinência com o exercício do mandato", disse a corporação em nota.