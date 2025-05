Senado aprova reajuste de R$ 73 bilhões para servidores do governo federal

O Senado aprovou hoje um projeto de lei que reajusta os salários dos funcionários do governo federal. O texto vai à sanção do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Proposta foi aprovada em votação simbólica, ou seja, sem registro dos senadores favoráveis ou contrários. Apenas Eduardo Girão (Novo-CE) e Cleitinho (Republicanos-MG) anotaram seus nomes contra.

Trechos vão ser ajustados depois em comissão específica. O projeto de lei enviado pelo governo inclui o reajuste e novas regras para progressão de carreira dos servidores. O trecho que trata do desenvolvimento profissional dos funcionários foi retirado do relatório e será tratado em um grupo de trabalho sobre a reforma administrativa na Câmara. A coordenação do GT ficou com o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) e a relatoria do texto com Zé Trovão (PL-SC).