Senado derruba decretos de Lula que homologaram terras indígenas em SC

O Senado aprovou hoje um PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba três decretos do governo sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. A proposta será analisada pela Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

O PDL foi aprovado em votação simbólica. O texto, relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), foi aprovado mais cedo na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Projeto suspende os efeitos de dois decretos editados pelo presidente Lula em dezembro de 2024. As medidas homologaram as demarcações das terras indígenas do Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis, e de Toldo Imbu, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina.